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طرح البوستر الترويجي لمسلسل "بنات ثانوي 2"

البوستر الترويجي لمسلسل "بنات ثانوي 2"
البوستر الترويجي لمسلسل "بنات ثانوي 2"
الإثنين، 14-10-2024 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   طرح صُناع مُسلسل "بنات ثانوي" البوستر الترويجي للجزء الثاني للعمل، بطولة الفنانة السعودية هيلدا ياسين.

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ونشرت منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC عبر حسابها الرسمي البوستر الدعائي، وعلقت عليه قائلةً: "جايبين لكم نظرة حصرية من الموسم الثاني.. موسم حماسي ومفاجآته ما تتخيلونها".


وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين في الوطن العربي على البوستر، حيث توقع البعض أن يحقق المُسلسل الخليجي "بنات الثانوي 2" نجاحاً كبيراً فور طرحه.


مسلسل "بنات الثانوي 2" يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف فاروق الشعيبي، وإخراج رشا شربتجي، ومن المُقرر أن يبدأ عرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.


يُشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول الطالبة ندى وصديقاتها، اللائي يواجهن العديد من العقبات والتحديات في المدرسة الثانوية، خاصة بعد انتشار حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر لهن فيديوهات مسربة، فتحاولن معرفة صاحب الحساب والتأقلم مع ما يحدث حولهن. وقد طُرح الجزء الأول منه عام 2022.

 

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