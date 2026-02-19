الخميس 2026-02-19 12:30 م

ظهرت لثوان معدودات.. عبلة كامل تعود الى التمثيل وتتصدر الترند

عبلة كامل
عبلة كامل
 
الخميس، 19-02-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بصور ومقاطع فيديو للفنانة المصرية عبلة كامل التي عادت للأضواء من جديد، بعد غياب استمر لمدة 8 سنوات.

فقد شاركت الفنانة في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرح الإعلان.

كما ظهرت كامل في الإعلان لثوان معدودة، وفي مشهد واحد فقط وهي تستقبل الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، اللتين قامتا بزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.

إلى أن اختتم الإعلان بتعليق صوتي مقتضب لعبلة كامل.

وجاءت إطلالة كامل بعد عدة محاولات من بعض المخرجين والمنتجين، الذين لم يتمكنوا من إقناعها بالعودة مجددا للإضواء، إلا أنها وافقت في النهاية على الظهور من خلال الإعلان التجاري، خاصة أنه يعرض على الشاشات الفضائية المختلفة طوال شهر رمضان.

يذكر أن الفنانة عبلة كامل كانت خرجت من عزلتها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية، لتعلن عن حالتها الصحية في ديسمبر الماضي، من خلال تعليق صوتي بعد غياب دام لسنوات بعد تداول أنباء حينها حول دخولها المستشفى، على خلفية صدور قرار رئاسي لعلاجها على نفقة الدولة.

 
 


