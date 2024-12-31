عام الفرحة..نجوم دخلوا القفص الذهبي في 2024

الوكيل الإخباري- في أجواء رومانسية وعائلية مُميزة، ودع عدد من النجوم العرب، العزوبية بدخولهم القفص الذهبي في2024.



لحظات لا تُنسى عاشها، ناصيف زيتون ودانيلا رحمة، وكذلك جميلة عوض وأحمد حافظ، وهافال حمدي ولوتس مسعود، وسارة أبي كنعان ووسام فارس، وبشرى وخالد حميدة، وياسمين رئيس وغيرهم بحفلات زفافهم هذا العام.

اضافة اعلان



أبرز زيجات النجوم والمشاهير في 2024



ناصيف زيتون ودانيلا رحمة

أعلن السوري ناصيف زيتون زواجه من اللبنانية دانييلا رحمة، في 1 يوليو (تموز) الماضي، حيث نشرا صوراً من جلسة تصوير حفل زفافهما عبر حسابهما الشخصي بموقع إنستغرام.

بشرى وخالد حميدة

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، تزوجت المصرية بشرى، مواطنها رجل الأعمال خالد حميدة، نجل محمود حميدة، في حفل عائلي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

عيضة المنهالي

احتفل الإماراتي عيضة المنهالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزفافه، ونشر المنهالي، صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف.

جميلة عوض وأحمد حافظ

كما احتفلت جميلة عوض بزفافها من المونتير أحمد حافظ، في يونيو (حزيران) الماضي، بحضور عمرو يوسف، الذي شهد على عقد الزواج.

محمود العسيلي ونوف قمصاني

وودع محمود العسيلي العزوبية بزواجه من الشابة نوف قمصاني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

سلمى أبو ضيف

فاجأت سلمى أبو ضيف، المتابعين بإعلان زواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز، في يونيو (حزيران) الماضي.

سارة أبي كنعان ووسام فارس

واحتفل اللبنانيان سارة أبي كنعان ووسام فارس بزواجهما، في يونيو (حزيران) الماضي، في لبنان بحضور عدد من النجوم.

هافال حمدي ولوتس مسعود

احتفل السوري هافال حمدي، نجل الراحل طلحت حمدي والكاتبة لوتس مسعود ابنة الممثل غسان مسعود بزواجهما في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد ما يقرب من عامين على خطوبتهما.