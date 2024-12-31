عام الفرحة..نجوم دخلوا القفص الذهبي في 2024

لحظات لا تُنسى عاشها، ناصيف زيتون ودانيلا رحمة، وكذلك جميلة عوض وأحمد حافظ، وهافال حمدي ولوتس مسعود، وسارة أبي كنعان ووسام فارس، وبشرى وخالد حميدة، وياسمين رئيس وغيرهم بحفلات زفافهم هذا العام.
أبرز زيجات النجوم والمشاهير في 2024
ناصيف زيتون ودانيلا رحمة
أعلن السوري ناصيف زيتون زواجه من اللبنانية دانييلا رحمة، في 1 يوليو (تموز) الماضي، حيث نشرا صوراً من جلسة تصوير حفل زفافهما عبر حسابهما الشخصي بموقع إنستغرام.
وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، تزوجت المصرية بشرى، مواطنها رجل الأعمال خالد حميدة، نجل محمود حميدة، في حفل عائلي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.
احتفل الإماراتي عيضة المنهالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزفافه، ونشر المنهالي، صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف.
كما احتفلت جميلة عوض بزفافها من المونتير أحمد حافظ، في يونيو (حزيران) الماضي، بحضور عمرو يوسف، الذي شهد على عقد الزواج.
وودع محمود العسيلي العزوبية بزواجه من الشابة نوف قمصاني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فاجأت سلمى أبو ضيف، المتابعين بإعلان زواجها من رجل أعمال خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز، في يونيو (حزيران) الماضي.
واحتفل اللبنانيان سارة أبي كنعان ووسام فارس بزواجهما، في يونيو (حزيران) الماضي، في لبنان بحضور عدد من النجوم.
احتفل السوري هافال حمدي، نجل الراحل طلحت حمدي والكاتبة لوتس مسعود ابنة الممثل غسان مسعود بزواجهما في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد ما يقرب من عامين على خطوبتهما.
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