عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"

الوكيل الإخباري- حسم الفنان السوري عباس النوري الجدل الذي أُثير حول مشاركته في المسلسل الدرامي "مطبخ المدينة"، لا سيما ما تعلّق بترتيب الأسماء على "تتر" العمل، والدور الذي أدّاه ضمن أحداثه، بعد حضوره اللافت في موسم دراما رمضان 2025.





وأوضح النوري في تصريحات صحفية أنه لم يُعر اهتمامًا لمسألة ترتيب الأسماء على التتر، رغم تصدّر اسم مواطنه مكسيم خليل قبل اسمه، على الرغم من مسيرته الفنية الطويلة.



وأكد أن تركيزه انصبّ بالكامل على حضوره الفني وتأثيره داخل العمل، نافيًا وجود أي نقاش أو خلاف مع خليل حول هذا الموضوع، في إشارة إلى سعيه لتغليب القيمة الفنية على الاعتبارات الشكلية.



وفيما يخص جدل تجسيده دور والد الفنان عبد المنعم عمايري في أحداث القصة الدرامية، أشار النوري إلى أن فارق العمر بينهما يبلغ نحو 18 عامًا فقط، موضحًا أن فارق العمر ليس عنصرًا حاسمًا كما قد يظن البعض.



واعتبر أن من حق الجمهور طرح التساؤلات، مؤكدًا أن من حق الفنان تقديم توضيحاته، في طرح يعكس وعيًا بطبيعة التلقي الجماهيري وحدود الواقعية الدرامية.



وعن رؤيته لتجربته في مسلسل "مطبخ المدينة" وتكرار التعاون مع المخرجة رشا شربتجي، أوضح النوري أن تكرار تعاونهما يعود إلى اقتناعه بأسلوبها الإخراجي المتجدد، وقدرتها على إدارة العمل الفني بجرأة ومرونة، فضلًا عن ميلها إلى اتخاذ قرارات غير تقليدية، لافتًا إلى أن هذه السمات شكّلت عناصر جذب رئيسة دفعته إلى الاستمرار في العمل معها، على حد تعبيره.



وأضاف أن شربتجي تتميز بقدرة لافتة على مراجعة خياراتها الفنية واكتشاف الأخطاء ذاتيًا، ما يدفعها أحيانًا إلى اتخاذ قرارات قد تبدو متناقضة، لكنها تصب في خدمة العمل. ورأى أن هذه الديناميكية تمنح تجربتها طابعًا فريدًا يعزّز من قيمة التعاون معها.



يُذكر أن مسلسل "مطبخ المدينة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، ضمّ نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم: مكسيم خليل، عباس النوري، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، يامن الحجلي، محمد حداقي، فادي صبيح، ميسون أبو أسعد، إبراهيم الشيخ، وهو من تأليف علي وجيه وإخراج رشا شربتجي.





