عبر "تغريدة".. أحلام تلبي دعوة عفوية لحضور حفل زفاف

وشاركت فتاة على "إكس" تغريدة كتبت فيها بشكل عفوي أن والدتها تمتلك ذوقاً فخماً في الأشخاص الذين تنوي دعوتهم إلى حفل زفاف نجلها. وحملت التدوينة مقطع فيديو تظهر فيه بعض أسماء المدعوين، "منهم الملك سلمان وولي عهده وكذلك كريستيانو رونالدو وأحلام وعدد من لاعبي نادي النصر السعودي".
وتساءلت الفتاة في تدوينتها عن من سيلبي دعوة والدتها، وسرعان ما ردت الفنانة أحلام عبر إعادة مشاركة التغريدة والتعليق عليها بالقول: "جايتكم متى تاريخ الزواج فديت أمك". واعتبر متابعو الفنانة هذا "تواضعاً ولطفاً" منها، إذ كتبت إحدى المغردات: "بيض الله وجهك يا مَفاهد، أشهد بالله أنك كفو".
فيما قام البعض بالذهاب إلى حساب الفتاة لإبلاغها بالخبر السعيد، وأن أحلام ردت عليها وقبلت دعوة والدتها لحضور الزفاف.
جايتكم متى تاريخ الزواج فديت امك 🤍🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 https://t.co/p45MyroxR9— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) August 19, 2024
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