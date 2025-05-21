عبير نعمة تطلق "من بعدك".. تجربة وجدانية جديدة - فيديو

وجاء في بيان صحفي أن الأغنية من إنتاج Universal Music MENA، وتم تسجيلها في استوديو هادي شرارة، بينما قام إيلي بربر بمهام الميكس والماسترينغ.
🎵 رسالة وجدانية رقيقة
"من بعدك" أغنية رومانسية تحمل مشاعر الحب والخسارة والفراغ الذي يتركه الغياب، وقد كتبها عبيد بلغة بسيطة نابضة، تتصل بالحواس والذاكرة والمشاعر اليومية، ما أضفى عليها صدقًا وعمقًا فنيًا.
🎬 كليب رمزي بمشاعر سينمائية
رافقت الأغنية فيديو كليب فني من إخراج رافي طنوس في أول تعاون له مع عبير نعمة، وصُوّر في لبنان برؤية رمزية تعكس عزلة امرأة تعيش في عالمها الداخلي، قبل أن تدخل "فراشة" تغيّر هذا الواقع.
الأغنية متوفرة على جميع المنصات الموسيقية، أما الفيديو الكليب فيُعرض عبر القناة الرسمية لعبير نعمة على يوتيوب.
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