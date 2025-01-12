عبير نعمة ومحمود العسيلي في أغنية فيلم '6 أيام'

الأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق وألحان إيهاب عبد الواحد.
الفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتدور أحداثه حول "يوسف" و"عالية"، اللذين تجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات من الفراق في فترة 6 أيام. الفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.
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