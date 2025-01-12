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عبير نعمة ومحمود العسيلي في أغنية فيلم '6 أيام'

غاتع
محمود العسيلي
الأحد، 12-01-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام- وعملت إيه فينا السنين"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، عن انتهاء محمود العسيلي وعبير نعمة من تسجيل الأغنية الرسمية للفيلم.

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الأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق وألحان إيهاب عبد الواحد.


الفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتدور أحداثه حول "يوسف" و"عالية"، اللذين تجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات من الفراق في فترة 6 أيام. الفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

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