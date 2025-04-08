عرس جيف بيزوس ولورين سانشيز في فينيسيا: حفل أسطوري بانتظار العالم

حفلات على يخت بيزوس الفاخر
سيتم إقامة الحفل على يخت بيزوس الفاخر الذي تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، مما يضيف لمسة من الفخامة على هذا الحدث. لكن رغم ذلك، أثيرت بعض المخاوف بشأن ضغط السياحة على المدينة التي تعاني من خطر الغرق، إلا أن عمدة فينيسيا أكد أن الحفل سيكون تحت السيطرة ولن يتسبب في أي إزعاج لسكان المدينة.
مدعوون من الصف الأول
سيتضمن قائمة المدعوين نخبة من المشاهير، حيث سيحضر الحفل كل من ليوناردو دي كابريو، أوبرا وينفري، كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر، سيدني سويني، إيفا لونغوريا وغيرهم من أبرز الوجوه في عالم الفن والمال.
فساتين العروس المذهلة
أما العروس لورين سانشيز، فقد أكدت أنها ستتألق بثلاثة فساتين مختلفة خلال الحفل، ومن المتوقع أن تكون هذه الفساتين من دار الأزياء الشهيرة Dolce & Gabbana، خاصة بعد أن شوهد الزوجان في زيارة للفرع الرئيسي للماركة في ميلان.
فينيسيا وجهة حفلات الزفاف الأسطورية
تعتبر مدينة فينيسيا واحدة من أشهر وجهات حفلات الزفاف الفاخرة، وقد شهدت سابقًا زفافين أسطوريين، هما زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين في 2014 وزفاف سلمى حايك وفرانسوا هنري بينو في 2009. ومن المتوقع أن يكون حفل بيزوس وسانشيز من بين الأبرز في تاريخ حفلات الزفاف العالمية.
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