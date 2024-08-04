عفاف راضي لأول مرة في جرش تغني "قد عشقتُ القدس"

الوكيل الاخباري- لأول مرة تشارك المطربة عفاف راضي في مهرجان جرش، بمعية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.



وهي تعود بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، سواء في مصر أو العالم العربي.



ولعلها ابتعدت مع الكبار الذين لم يعجبهم حال الأغنية في هذا الزمن.



قدمت الفنانة عفاف راضي باقة من اغنياتها بذاتها بأغنية "يا وابور الساعة طناشر يا مسافر للصعيد".



واغنية ابعد يا حب، واغنية عوج الطاقية كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، كما غنت بتسهر لمين يا قمر، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي.



كما غنت عفاف راضي يهديك يرضيك الله يخليك، من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي والتي قدمتها في فيلم مولد يا دنيا، وهو فيلمها الوحيد.



وللقدس وفلسطين غنت عفاف راضي قصيدة " قد عشقت القدس" من كلمات وفاء وجدي وألحان منير الوسيمي.



كذلك غنت وحدي قاعدة بالبيت والتي تقول فيها :

" وحدي قاعدة في البيت. فكرت في حالي وبكيت. وبس دا حرام والنبي، والنبي دا حرام. تنسونا بالسنة دا حرام تنسونا بالسنة. تفوتونا لدمعنا دا حرام تفوتونا لدمعنا ".



وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.