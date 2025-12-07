الأحد 2025-12-07 12:11 م

علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

لال
علاء زلزلي
الأحد، 07-12-2025

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان اللبناني علاء زلزلي، نجم جيل التسعينيات، أن غيابه عن الساحة الفنية كان بسبب ظروف شخصية وسياسة تقليل الظهور. وأكد أن عودته الحالية استكمال لمسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن علاقته بالجمهور لا تزال قوية.

وأضاف أن ألبومه الجديد يمثل حلقة جديدة في مسيرته، وأن النجوم الكلاسيكيين يحتفظون بمكانتهم رغم التطورات الرقمية في الموسيقى. كما علق على قضية الفنان فضل شاكر، مؤكّدًا أنه فنان كبير وتمنى له العودة إلى جمهوره.

 

ارم نيوز 

 
 


