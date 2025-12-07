علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

وأضاف أن ألبومه الجديد يمثل حلقة جديدة في مسيرته، وأن النجوم الكلاسيكيين يحتفظون بمكانتهم رغم التطورات الرقمية في الموسيقى. كما علق على قضية الفنان فضل شاكر، مؤكّدًا أنه فنان كبير وتمنى له العودة إلى جمهوره.
-
