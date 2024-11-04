على فراش المرض..شمس البارودي تكشف آخر كلمات حسن يوسف

الوكيل الإخباري- نعت الممثلة المعتزلة شمس البارودي زوجها الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن 90 عامًا.

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وفي أول تعليق بعد وفاته، قالت شمس البارودي عبر فيسبوك: "أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه.. وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتمًا، كل في ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم".



وأضافت: "حقًا الفراق صعب بعد 52 عامًا من العشرة لرجل محب حنون طيب كريم، زوج وحبيب وعاشق يحتويني، وعمري 26 عامًا وهو 38 عامًا، أنضج مني عقلًا وخبرة، فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني، فيقدمها لي، فأستغني عن الدنيا به".



وتابعت شمس البارودي: "الحياة في كنفه أمن وأمان، وكأن الله وضعه في حياتي ليغير مجراها تمامًا.. حبيبي يا حسن، أنت معي في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقني يا حبيبي".



وعن آخر حديث بينهما قبل وفاته، قالت: "وكما وعدتني في آخر حديث لنا، ممسكًا بيدي تضمها إلى صدرك وأنت على فراش مرضك تطمئنني: سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في مستقر رحمته".



واختتمت البارودي قائلةً: "ولأنك لم تخلف معي وعدًا أبدًا، أحيا منتظرة لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه.. ففراقك ليس وداعًا يا حبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه.. الحمد لله".