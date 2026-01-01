عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق

كما حلّ في صدارة «أنغامي» بإجمالي 3 مليارات استماع، وتصدّر ألبومه «ابتدينا» قائمة الألبومات الأكثر استماعًا، فيما جاءت أغنية «خطفوني» في المركز الأول بين الأغاني.
وعلى «يوتيوب»، حققت أغنية «بابا» من الألبوم نفسه أكثر من 202 مليون مشاهدة، لتكون الأعلى مشاهدة لعمرو دياب هذا العام.
وفي سياق متصل، يستعد «الهضبة» لإحياء حفل غنائي يوم 16 يناير المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
