عمرو دياب يشعل الأجواء بكليب "لولا البنات" من ألبوم "حبيتك" - فيديو

ويحمل الكليب توقيع المخرج طارق العريان، ويجمع بين أجواء الريف المصري والطابع العصري، مع مشاهد مليئة بالحركة والطاقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها ضمن ألبوم "حبيتك".
وتعد "لولا البنات" من أبرز أغنيات الألبوم الـ36 في مسيرة عمرو دياب، الذي يضم 12 أغنية، وواصل تحقيق انتشار واسع عبر المنصات الرقمية منذ صدوره.
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