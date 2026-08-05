عمرو دياب يشعل الأجواء بكليب "لولا البنات" من ألبوم "حبيتك" - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الفنان عمرو دياب فيديو كليب أغنية "لولا البنات" عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية، ضمن حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

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ويحمل الكليب توقيع المخرج طارق العريان، ويجمع بين أجواء الريف المصري والطابع العصري، مع مشاهد مليئة بالحركة والطاقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها ضمن ألبوم "حبيتك".