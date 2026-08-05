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عمرو دياب يشعل الأجواء بكليب "لولا البنات" من ألبوم "حبيتك" - فيديو

ثيق
عمرو دياب
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   أطلق الفنان عمرو دياب فيديو كليب أغنية "لولا البنات" عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية، ضمن حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

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ويحمل الكليب توقيع المخرج طارق العريان، ويجمع بين أجواء الريف المصري والطابع العصري، مع مشاهد مليئة بالحركة والطاقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها ضمن ألبوم "حبيتك".


وتعد "لولا البنات" من أبرز أغنيات الألبوم الـ36 في مسيرة عمرو دياب، الذي يضم 12 أغنية، وواصل تحقيق انتشار واسع عبر المنصات الرقمية منذ صدوره.

 

 

 
 


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