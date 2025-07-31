عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا - فيديو

وتُعد أغنية "خطفوني" إحدى أبرز أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي طرح في 3 يوليو الجاري وحقق أكثر من 23 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إصداره.
الأغنية من ألحان عمر مصطفى، وكلمات تامر حسين وجانا دياب، بالشراكة مع مغني الراب بدر.
وفي الوقت الذي يواصل فيه عمرو دياب النجاح الكبير لألبومه، يستعد "الهضبة" لإحياء حفل ضمن النسخة الثالثة من مهرجان "العلمين" قريبًا.
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