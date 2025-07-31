عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا - فيديو

الوكيل الإخباري- أصدر الفنان المصري عمرو دياب، يوم الأربعاء، فيديو كليب أغنية "خطفوني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات موسيقية متعددة، بمشاركة ابنته جانا التي تغني معه باللغتين العربية والإنجليزية.

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وتُعد أغنية "خطفوني" إحدى أبرز أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي طرح في 3 يوليو الجاري وحقق أكثر من 23 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إصداره.



الأغنية من ألحان عمر مصطفى، وكلمات تامر حسين وجانا دياب، بالشراكة مع مغني الراب بدر.

وفي الوقت الذي يواصل فيه عمرو دياب النجاح الكبير لألبومه، يستعد "الهضبة" لإحياء حفل ضمن النسخة الثالثة من مهرجان "العلمين" قريبًا.