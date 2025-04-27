عمرو دياب يطعن في حكم قضية صفع الشاب

وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة استئناف الفنان عمرو دياب، وأيدت الحكم الابتدائي، مما دفع دفاعه إلى تقديم مذكرة طعن جديدة لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 يونيو 2024، عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد المعجبين أثناء محاولته التقاط صورة معه خلال حفل زفاف بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. أثار الفيديو جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند، مما دفع الطرفين إلى تحرير محاضر رسمية وتبادل الاتهامات أمام جهات التحقيق.
في وقت لاحق، قررت النيابة إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة مع طلب تحريات إضافية حول الحادث، بينما أقام عدد من المحامين دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان بتهم البلطجة والتنمر وتكدير السلم العام، مع المطالبة بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه.
وفي رد فعل على ما حدث، ظهر الشاب سعد أسامة في تسجيل مصور أكد فيه أنه لا يوجد أي تصالح أو تنازل عن حقه، وأعلن عزمه الاستمرار في الإجراءات القضائية ضد الفنان عمرو دياب.
وكان دفاع الفنان عمرو دياب قد اعتمد في استئنافه الأول على الطعن في صحة الفيديو المتداول، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، مما دفعهم إلى تقديم مذكرة طعن جديدة في محاولة لإعادة النظر في القضية.
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