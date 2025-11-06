عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

وفاجأ دياب الحضور بإيقاف الحفل ليرحّب بالنجمين نيللي كريم وأحمد السقا.
وفوجئ الحضور بدياب وهو يومئ الى فرقته الموسيقية بوقف الحفل قائلاً: "نيللي كريم أهي نجمتنا الكبيرة والنجم الكبير أحمد السقا".
