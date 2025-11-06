الخميس 2025-11-06 02:33 م
 

عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

عمرو دياب
 
الخميس، 06-11-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   شارك مساء أمس الأربعاء الفنان المصري عمرو دياب في حفل خاص في أحد أماكن السهر في دبي بحضور عدد من نجوم الفن.

وفاجأ دياب الحضور بإيقاف الحفل ليرحّب بالنجمين نيللي كريم وأحمد السقا.

وفوجئ الحضور بدياب وهو يومئ الى فرقته الموسيقية بوقف الحفل قائلاً: "نيللي كريم أهي نجمتنا الكبيرة والنجم الكبير أحمد السقا".

لبنان 24 

 

 

 
 
