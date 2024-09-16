عمرو مصطفى يثير الجدل مجدداً حول أغنيتين لـ "الهضبة"

الوكيل الإخباري- لا يزال الملحن المصري عمرو مصطفى مستمرًا في إثارة الجدل بسبب حقوق ملكيته في الأغاني القديمة، لاسيما بعد إعلان نيته إعادة إصدار جميع الأغاني التي شارك فيها لتكون بصوته.

اضافة اعلان



وفي تطور جديد، كشف عمرو مصطفى، الأحد، عن لجوئه إلى القضاء لحفظ حقوق الملكية لأغنيتي "قصاد عيني" و"بينا ميعاد"، حيث أشار إلى تعمد تجاهل وضع اسمه كملحن عليها. وكتب عمرو منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال خلاله إنه تعرض للظلم في الأغنيتين المشار إليهما، لعدم نسب العملين لملحنهما الأصلي وتعمد تجاهل اسمه، رغم عمله فيهما بجهد وإبداع.



ولفت عمرو إلى أن حقوق الملكية الفكرية تضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، مشددًا على تمسكه بحقه بقوله: "مش هذكر أسماء لأن الأفعال بتتكلم.. حقوقي محفوظة."

وطالب عمرو مصطفى جمهوره بدعمه، لافتًا إلى أنه يسترد منهم القوة لحفظ حقوقه، كما أشار إلى تواجد الأغنيتين على قناة المغني لهما، لافتًا إلى عزمه إصدار هذه الأغاني بصوته.



وكان عمرو مصطفى قد فاجأ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل يومين، بقرار صادم يخص أشهر أغانيها "مشربتش من نيلها"، التي غنتها منذ عشرين عامًا، حيث أعلن أنه سيعيد توزيعها، وستُقدّم بصوت مصري جديد.



يُشار إلى أن أغنيتي "بينا ميعاد" و"قصاد عيني" من غناء الفنان المصري عمرو دياب، وصدرت الأخيرة ضمن ألبوم "ليلي نهاري" عام ٢٠٠٤.