عودة ثلاثة نجوم كبار تنعش موسم السينما المصرية - صورة

وتعود الفنانة المصرية إيمي سمير غانم إلى البطولة السينمائية بعد غياب أكثر من 10 سنوات، من خلال فيلم "مثلجين خطر" من إنتاج أحمد السبكي، بعد أن كان آخر أعمالها البطولية فيلم "عشان خارجين" عام 2016.
كما يستعد الفنان المصري مصطفى شعبان للعودة بعد غياب يقارب 15 عامًا عن السينما، عبر فيلمين هما "مملكة" بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، و"39 قتال" الذي ينتمي إلى الأعمال الوطنية.
ويعود الفنان المصري هاني سلامة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب تجاوز 14 عامًا، من خلال فيلم "الحارس"، بمشاركة الفنانة السورية مرام علي، في أولى تجاربها بالسينما المصرية.
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