عودة قوية لشيرين عبد الوهاب.. ألبوم صيفي مرتقب

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الوكيل الإخباري- تستعدّ النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد، المقرر طرحه بالكامل في أواخر تموز، بعد الانتهاء من معظم تفاصيله، على أن تسبقه مجموعة من الأغاني المنفردة تمهيداً لحفلها المرتقب في مدينة العلمين الجديدة. اضافة اعلان





وفي سياق آخر، نفى المكتب الإعلامي لشيرين بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن إحيائها حفلاً في قطر، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق أو تعاقد بهذا الشأن، ومشدداً على أن أي نشاط فني يُعلن عنه حصرياً عبر حساباتها الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الأخبار الكاذبة.









