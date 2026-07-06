عودة قوية لشيرين عبد الوهاب.. ألبوم صيفي مرتقب

وفي سياق آخر، نفى المكتب الإعلامي لشيرين بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن إحيائها حفلاً في قطر، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق أو تعاقد بهذا الشأن، ومشدداً على أن أي نشاط فني يُعلن عنه حصرياً عبر حساباتها الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الأخبار الكاذبة.
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