عيسى السقار يحول حفله في "جرش" إلى مهرجان تضامني

ولم يكن غريبًا عن "سفير الأغنية الشعبية الأردنية" موقفه الكبير في الحفل الذي أحياه على خشبة المسرح الشمالي، ضمن فعاليات المهرجان الذي يحتفي باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ويتضامن مع أهالي قطاع غزة.
الحفل الذي تميز بحضور جماهيري حاشد أمَّ جنبات المسرح قبل موعده بساعات، كان وفياً فيه السقار لجمهوره الذي بدله نفس الوفاء، حيث بنى السقار علاقته مع جمهوره في الأردن وفلسطين ومنطقة بلاد الشام بالفن الراقي الذي يقدمه وبالغناء الشعبي الذي يعتبر السقار ملكه المتوج.
وخلال ساعة ونصف من الزمن، أوفى بوعده فنياً وقدم حفلاً استثنائياً سيتذكره جمهور المهرجان الذي يرفع شعار "ويستمر الوعد"، حيث أبهرهم باللوحات الفنية الغنائية التي قدمها بمرافقة فرقته الموسيقية بقيادة الفنان خالد العلي.
وغنى السقار لأهالي قطاع غزة: "وعينا على الدنيا وعلى الدنيا وعينا.. وحب غزة عايش بينا"، كما أطرب جمهوره بأغانيه التي يحفظها محبوه عن ظهر قلب، مثل: "دحية مذهلة"، و"ردي شعراتك"، و"يمه مويل الهوى"، و"خلصن بنات الحارة".