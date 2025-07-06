غموض وإثارة.. كيفانش تاتليتوغ يعود بمسلسل جديد بعد سنوات من الغياب

الوكيل الإخباري- بعد غياب ملحوظ عن الشاشة، يعود النجم التركي كيفانش تاتليتوغ إلى الدراما التلفزيونية بعمل جديد، حيث تأكد انضمامه رسميًا إلى بطولة مسلسل مقتبس عن الرواية الشهيرة "Olasılıksız" (الاحتمال المستحيل).

اضافة اعلان



وسيتولى الكاتب المعروف نجاتي شاهين مهمة إعداد السيناريو، في خطوة ترفع سقف التوقعات، نظرًا لما يتميز به أسلوبه من عمق وتشويق. المشروع من إنتاج شركة OGM Pictures، ويُنتظر أن يجمع بين الخيال العلمي والإثارة، وفق ما أفادت به التقارير الأولية.



ورغم عدم الكشف عن باقي طاقم العمل أو موعد بدء التصوير حتى الآن، إلا أن الشركة المنتجة وعدت بالإعلان عن التفاصيل تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.



يُذكر أن تاتليتوغ، أحد أبرز نجوم الدراما التركية، حقق نجاحات كبيرة بأعمال أيقونية مثل "العشق الممنوع"، "شمال وجنوب"، "جسور والجميلة"، و**"اصطدام"**، ويُعرف بجاذبيته العالية وأدائه القوي، ما يجعله عنصر جذب جماهيري لأي عمل يشارك فيه.



عودة كيفانش تُعد من أبرز أخبار الموسم الدرامي الجديد، خاصة لعشاقه الذين طال انتظارهم لرؤيته مجددًا في دور درامي قوي ومختلف.