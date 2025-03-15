 
السبت 2025-03-15 11:38 ص
 




            

        








    

        

        

            غناء أمام قبر مصطفى فهمي.. فيديو غريب يثير ضجة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ننن
            
                

                    مصطفى فهمي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:56 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 أثار مقطع فيديو متداول أمام قبر الفنان الراحل مصطفى فهمي موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور شخص مجهول وهو يصور القبر مرددًا كلمات إعلان رمضاني شهير شارك فيه الفنان قبل وفاته.
اضافة اعلان

 ما الذي حدث؟
 ظهر الشخص أمام القبر قائلًا: "من أمام مدفن الفنان مصطفى فهمي.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.."، ثم بدأ فجأة في غناء كلمات الإعلان الرمضاني الشهير الذي أدّاه مصطفى فهمي:
"راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين.. والله ليك وحشة يا فنان يا جميل!" 
-ردود فعل غاضبة
-الجمهور انقسم بين الاستياء والسخرية، متسائلين:
هل كان هذا تصرفًا عفويًا أم محاولة لجذب الانتباه وزيادة المشاهدات؟
هل تحوّل احترام الموتى إلى مجرد مادة رقمية للترند؟

🔹 رأي الفنانين
 هاجر الشرنوبي: "الناس بقت عاملة كده ليه؟.. عندي رهاب اجتماعي.. لا حول ولا قوة إلا بالله!"
 محمد سيد بشير: "الهوس بالمشاهدات جعل البعض يفعل أشياء غريبة تكشف عن جانب مظلم في النفوس."
 ريهام حجاج اكتفت بالتعليق: "ولكن أكثر الناس لا يعقلون."

⚡ الخلاصة
 ما حدث أمام قبر مصطفى فهمي يعكس ظاهرة خطيرة أصبحت منتشرة في عصر السوشال ميديا، حيث يتم استغلال كل شيء حتى الموتى لجذب الانتباه. فإلى أين سيأخذنا هوس المشاهدات؟! 

 
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                            غناء أمام قبر مصطفى فهمي.. فيديو غريب يثير ضجة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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