غناء أمام قبر مصطفى فهمي.. فيديو غريب يثير ضجة

ما الذي حدث؟
ظهر الشخص أمام القبر قائلًا: "من أمام مدفن الفنان مصطفى فهمي.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.."، ثم بدأ فجأة في غناء كلمات الإعلان الرمضاني الشهير الذي أدّاه مصطفى فهمي:
"راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين.. والله ليك وحشة يا فنان يا جميل!"
-ردود فعل غاضبة
-الجمهور انقسم بين الاستياء والسخرية، متسائلين:
هل كان هذا تصرفًا عفويًا أم محاولة لجذب الانتباه وزيادة المشاهدات؟
هل تحوّل احترام الموتى إلى مجرد مادة رقمية للترند؟
🔹 رأي الفنانين
هاجر الشرنوبي: "الناس بقت عاملة كده ليه؟.. عندي رهاب اجتماعي.. لا حول ولا قوة إلا بالله!"
محمد سيد بشير: "الهوس بالمشاهدات جعل البعض يفعل أشياء غريبة تكشف عن جانب مظلم في النفوس."
ريهام حجاج اكتفت بالتعليق: "ولكن أكثر الناس لا يعقلون."
⚡ الخلاصة
ما حدث أمام قبر مصطفى فهمي يعكس ظاهرة خطيرة أصبحت منتشرة في عصر السوشال ميديا، حيث يتم استغلال كل شيء حتى الموتى لجذب الانتباه. فإلى أين سيأخذنا هوس المشاهدات؟!
-
أخبار متعلقة
-
شاهد رحمة أحمد تنهار في 'رامز أيلون مصر'
-
خطأ في مسلسل 'النص' يثير الجدل
-
حمادة هلال يوضح حقيقة طلاسم 'المداح 5' بعد الجدل الكبير
-
عودة التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد إنهاء الخلاف
-
ماغي بوغصن تحتفل بتصدر مسلسلها الرمضاني 'بالدم' عالمياً وعربياً
-
سوسن أرشيد تعود إلى سوريا بعد 13 عاما ومكسيم خليل يعبر عن مشاعره
-
مسلسلات مُنتظرة في النصف الثاني من رمضان
-
وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تعلن الحرب على ياسمين عبد العزيز