فاشينيستا كويتية تتعرض لنزيف حاد بسبب إبر التنحيف - صورة

وقالت جمال:
"استخدمت المونجارو بشكل عشوائي، مع مسكنات وبنادول، وكأني طبيب نفسي! والنتيجة؟ نزيف بالمعدة".
وأضافت أن الخطأ لم يكن في الدواء نفسه، بل في الاستخدام غير الخاضع للرقابة الطبية:
"كنت أمشي بعين عمياء، ولو كنت استشرت طبيب، ما صار فيني شيء".
وأكدت أن رسالتها موجهة خاصة للفتيات اللواتي يفكرن في استخدام الإبرة لأهداف جمالية فقط دون إشراف متخصص.
الواقعة أعادت للأذهان حالة الفنان إدوارد الذي أصيب سابقًا بشلل مؤقت في المعدة نتيجة استخدامه لحقن التخسيس بغير إشراف كافٍ، رغم أنها كانت موصوفة طبيًا.
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