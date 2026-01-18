الأحد 2026-01-18 05:44 م

فساتين المؤثرات العربيات في جوي أووردز Joy Awards 2026

الوكيل الإخباري-   لم تقتصر أناقة السجادة الخزامية في حفل Joy Awards 2026 على النجمات فقط، بل تألّقت المؤثرات العربيات بإطلالات جسّدت الفخامة، الجرأة، والذوق العصري، مع تصاميم متنوعة تعكس أسلوب كل واحدة منهن.

كارن وازن: فستان أبيض سترابلس من إيلي صعب مع حزام أسود ومجوهرات بياجيه، إطلالة راقية وفاخرة.

 

Image1_120261815315385889738.jpg
نور عريضة: فستان بني مخملي طويل بقصة سترابلس مع تفاصيل ووشاح عند الخصر، أنوثة ناعمة.


Image1_1202618153144271524253.jpg
بيسان إسماعيل: فستان ضيق على شكل قلب بتدرجات الأحمر إلى الزهري، لمسة جريئة مع تصميم حورية البحر.


Image1_1202618153818833750827.jpg 


نارين عمارة: فستان ذهبي أميري من رامي قاضي بقصة واسعة وتفاصيل مطرزة، طابع ملكي فاخر.


شيرين عمارة: فستان أسود أوف-شولدر بالدانتيل مع تنورة واسعة، توازن بين الرقي والنعومة.


Image1_1202618153914179372157.jpg
ديما الأسدي: فستان أسود بقصة ضيقة من الأعلى وأقمشة مكدسة درامية بالأسفل، مجوهرات ماسية من سمرا.


Image1_1202618153944348784148.jpg
السجادة تحولت إلى منصة تبرز هوية الموضة العربية الحديثة وتجسّد ذوق المؤثرات العربيات في اختيار الإطلالات المميزة.

 
 


