فساتين المؤثرات العربيات في جوي أووردز Joy Awards 2026

كارن وازن: فستان أبيض سترابلس من إيلي صعب مع حزام أسود ومجوهرات بياجيه، إطلالة راقية وفاخرة.
نور عريضة: فستان بني مخملي طويل بقصة سترابلس مع تفاصيل ووشاح عند الخصر، أنوثة ناعمة.
بيسان إسماعيل: فستان ضيق على شكل قلب بتدرجات الأحمر إلى الزهري، لمسة جريئة مع تصميم حورية البحر.
نارين عمارة: فستان ذهبي أميري من رامي قاضي بقصة واسعة وتفاصيل مطرزة، طابع ملكي فاخر.
شيرين عمارة: فستان أسود أوف-شولدر بالدانتيل مع تنورة واسعة، توازن بين الرقي والنعومة.
ديما الأسدي: فستان أسود بقصة ضيقة من الأعلى وأقمشة مكدسة درامية بالأسفل، مجوهرات ماسية من سمرا.
السجادة تحولت إلى منصة تبرز هوية الموضة العربية الحديثة وتجسّد ذوق المؤثرات العربيات في اختيار الإطلالات المميزة.
