فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل

وأشار المصدر إلى أن "تم تهديد فضل بالقتل والطرد، وهو سيتوقف عن إصدار الأغنيات إلى حين خروجه من المخيم"
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