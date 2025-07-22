فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مقرب من فضل شاكر لـ "وان" أن :الفنان قرر تسليم نفسه للقضاء قريباً، وذلك بعد تعرضه لمضايقات من جماعات مسلحة في مخيم عين الحلوة بسبب إصداره لأغنيات وتسجيلها داخل المخيم.



وأشار المصدر إلى أن "تم تهديد فضل بالقتل والطرد، وهو سيتوقف عن إصدار الأغنيات إلى حين خروجه من المخيم"

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