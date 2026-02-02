فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها -صورة

وأوضحت جودة أن بدر تعثرت عند عتبة صغيرة وسقطت، ما استدعى نقلها فوراً إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن.
وأكدت سهير جودة أن العملية نجحت، إلا أن الفنانة لا تزال تعاني من ألم شديد، ومع استقرار حالتها قد تُغادر المستشفى اليوم، لكنها ستحتاج لفترة طويلة من الراحة وعدم تحريك الساق المصابة.
وكانت بدر قد سقطت أثناء سيرها في وسط القاهرة، ونُقلت أولاً إلى مستشفى الهلال قبل تحويلها إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة وتم عرضها على جرّاح عظام الذي قرر إجراء العملية الجراحية.
-
أخبار متعلقة
-
هل قُتلت هدى شعراوي بسبب مقابلتها الأخيرة؟
-
بشكلٍ مفاجئ.. فنان مصري يعتزل الدراما
-
كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟
-
تفاصيل جديدة صادمة عن مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"
-
وفاة بطلة فيلم "هوم ألون" عن عمر 71 عامًا
-
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
-
تفاصيل تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوي "أم زكي"
-
اعتقال "قاتلة" هدى شعراوي - صورة