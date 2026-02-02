الإثنين 2026-02-02 10:42 ص

فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها -صورة

الإثنين، 02-02-2026 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر لحادث أثناء توجهها لأول يوم تصوير لمسلسل جديد، أدى إلى كسر في مفصلها، وفق ما أكدت الإعلامية سهير جودة خلال تقديمها برنامج "الستات" بمشاركة الإعلامية مفيدة شيحة.

وأوضحت جودة أن بدر تعثرت عند عتبة صغيرة وسقطت، ما استدعى نقلها فوراً إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن.

وأكدت سهير جودة أن العملية نجحت، إلا أن الفنانة لا تزال تعاني من ألم شديد، ومع استقرار حالتها قد تُغادر المستشفى اليوم، لكنها ستحتاج لفترة طويلة من الراحة وعدم تحريك الساق المصابة.

وكانت بدر قد سقطت أثناء سيرها في وسط القاهرة، ونُقلت أولاً إلى مستشفى الهلال قبل تحويلها إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة وتم عرضها على جرّاح عظام الذي قرر إجراء العملية الجراحية.

