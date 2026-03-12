فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل

12:43 م

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة وفاء سالم، خلال لقائها في برنامج "بين السطور" الذي تقدمه الإعلامية يمني بدراوي على قناة TEN، عن تعرضها للخداع في إحدى عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها فوجئت لاحقًا بظهور فيديو يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتشويه صورتها.





وأكدت أنها شعرت بالصدمة لأن الشكل الذي ظهر في الفيديو لا يشبهها، مضيفة أنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد الطبيب رغم ما حدث.



وقالت وفاء سالم إنها تعشق الكلاب "البلدي" وتشعر بأنها مصدر لـ"الونس" في حياتها، مضيفةً أنها أعلنت اعتزالها الفن مرة واحدة فقط، موضحةً أنها أحبت الفن في بداياته لأنه قائم على الخير والجمال، لكنها شعرت لاحقاً بتغيرات في الوسط الفني دفعتها للتفكير في الابتعاد عنه.





وتحدثت عن تجربتها في فيلم "النمر الأسود" مع والدها المخرج الراحل عاطف سالم، مشيرةً الى أنها اقترحت أن تتحدث شخصيتها باللغة الألمانية، لأن الشخصية كانت قريبة من زوجة شقيقها التي تتحدث الألمانية، وهو ما أضفى صدقية أكبر على الدور.





وأوضحت وفاء سالم أنها أسّست في فترة من حياتها مركزاً تعليمياً للأطفال، مؤكدةً أن حبها الشديد للأمومة كان الدافع وراء ذلك، حيث كانت تتمنى أن يكون لديها عدد كبير من الأبناء . (مجلة لها)









