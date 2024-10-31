فنانة مصرية تشعل السوشال ميديا بنبأ وفاة عادل إمام

الوكيل الإخباري- تصدرت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر الترند في مصر خلال الساعات الأخيرة، بشأن تصريح متداول نُسب إليها يتعلق بالفنان عادل إمام، لاسيما عقب وفاة النجمين مصطفى فهمي وحسن يوسف، ما تسبب في حالة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، شاركت فريدة سيف النصر منشورًا عبر حسابها على فيسبوك قبل حذفه، كشفت فيه عن حلم فُسِّر بشكل خاطئ، بأنها تتنبأ بوفاة عادل إمام، فيما اتهمها البعض بأنها ترغب في تصدر الترند، على غرار خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف.



وذكرت فريدة في منشور "الحلم" المحذوف، أنها "حلمت أن شقيقها أقام حفلة ضخمة في لندن، مليئة بالنجوم، ويستقبلون فنانين مثل سمير غانم ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وأحمد زكي.. والمكان غريب يكسوه اللون الأبيض، والأطباء في الحفل حذروا الجميع بعدم الاقتراب من مائدة الطعام، نظرًا لأن عادل إمام في الطريق".



الأمر الذي فسره البعض بشكل خاطئ، ونصحها بعض المتابعين عبر حسابها على فيسبوك بحذف المنشور، وبالفعل حذفته، لكن أثيرت عدة تساؤلات عما قصدته بكلامها المثير.



وعلى الفور، ربط البعض، لاسيما بعد وفاة النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي على التوالي، في أقل من 24 ساعة، حلم فريدة سيف النصر، زاعمين أن الأخيرة تتمنى وفاة الزعيم، بجملة "الدور على عادل إمام أو عادل إمام في الطريق".



ورداً على حالة الجدل، شاركت فريدة سيف النصر منشورًا جديدًا عبر حسابها على فيسبوك، تؤكد فيه أن التصريح المنسوب إليها عار تمامًا من الصحة، مشددة على أنها لم تتحدث عن وفاة الزعيم عادل إمام.



وكتبت فريدة: "وبجد في عز الأحزان ورعب الفراق بكلمة مات.. ارحموني، مواقع كتير كاتبة على لسان صحافيين بلغوني أن بعد وفاة الأساتذة حسن ومصطفى، أنا قلت عادل إمام في الطريق"، ساخرة من ردود الأفعال والشائعات المنسوبة إليها، قائلة: "ليه يعني هو أنا بقيت أنافس ليلى عبداللطيف.. فريدة الفلكي.. منكم لله بجد".



وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، مؤكدين أنهم نصحوها بحذفه على الفور، نظرًا لأنه سيتم فهمه بشكل خاطئ، لا سيما ذكر عدد من النجوم الراحلين في الحلم والاقتران باسم عادل إمام، بالتزامن مع وفاة حسن يوسف ومصطفى فهمي.

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