فنانون سوريون ينعون ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس

وسارع عدد من الفنانين السوريين والعرب إلى التعبير ع
أما الفنان سامر المصري، فعبّر عن حزنه العميق قائلاً: "الرحمة لشهداء التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس، والشفاء العاجل للمصابين، والسلام للشعب السوري بكافة مكوناته".
وشارك المغني السوري الشامي عبر خاصية القصص المصورة صورة من موقع التفجير، مشيرًا إلى "مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات".
الممثل معتصم النهار كتب: "الصلاة كانت من أجل السلام.. فصار الدم هو الجواب"، وأرفق منشوره بوسم #الإرهاب_لا_دين_له، في إدانة واضحة للجريمة.
كما وجّه مغني الراب إسماعيل تمر نداءً للتبرع بالدم في المستشفى الفرنسي بدمشق، داعيًا إلى التضامن الوطني.
الفنان قيس الشيخ نجيب اختار الآية القرآنية "من قتل نفساً بغير نفس..." لإدانة الهجوم، وعبّر عن تضامنه بنشر صورة من موقع التفجير.
كذلك، نشرت المخرجة رشا شربتجي صورة من داخل الكنيسة، معلقة على الحادث الأليم بتعبير صامت عن حزنها وتأثرها.
وتأتي هذه الردود من الوسط الفني تأكيدًا على الدور الإنساني للفن في مواجهة الكراهية، والدعوة لنبذ العنف ودعم الضحايا في الأوقات العصيبة.
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