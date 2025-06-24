الثلاثاء 2025-06-24 12:54 م
 

فنانون سوريون ينعون ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس

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سامر المصري ومكسيم خليل ومعتصم النهار
 
الثلاثاء، 24-06-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   عمّ الحزن العاصمة السورية دمشق بعد التفجير الذي وقع في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، في حادثة هزّت المجتمع السوري وأثارت موجة تعاطف واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وسارع عدد من الفنانين السوريين والعرب إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب السوري وأسر الضحايا، منددين بالعنف والإرهاب، وداعين إلى الوحدة في وجه الفتنة.

 

الفنان مكسيم خليل كتب عبر حسابه على إنستغرام: "كن إنسانًا قبل أي شيء"، في دعوة للتكاتف، وشارك صورة من موقع التفجير، موجهًا التعازي وداعيًا لمحاسبة المسؤولين.


أما الفنان سامر المصري، فعبّر عن حزنه العميق قائلاً: "الرحمة لشهداء التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس، والشفاء العاجل للمصابين، والسلام للشعب السوري بكافة مكوناته".


وشارك المغني السوري الشامي عبر خاصية القصص المصورة صورة من موقع التفجير، مشيرًا إلى "مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات".


الممثل معتصم النهار كتب: "الصلاة كانت من أجل السلام.. فصار الدم هو الجواب"، وأرفق منشوره بوسم #الإرهاب_لا_دين_له، في إدانة واضحة للجريمة.


كما وجّه مغني الراب إسماعيل تمر نداءً للتبرع بالدم في المستشفى الفرنسي بدمشق، داعيًا إلى التضامن الوطني.


الفنان قيس الشيخ نجيب اختار الآية القرآنية "من قتل نفساً بغير نفس..." لإدانة الهجوم، وعبّر عن تضامنه بنشر صورة من موقع التفجير.


كذلك، نشرت المخرجة رشا شربتجي صورة من داخل الكنيسة، معلقة على الحادث الأليم بتعبير صامت عن حزنها وتأثرها.


وتأتي هذه الردود من الوسط الفني تأكيدًا على الدور الإنساني للفن في مواجهة الكراهية، والدعوة لنبذ العنف ودعم الضحايا في الأوقات العصيبة.

 

الجزيرة 

 
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