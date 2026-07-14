فنان تونسي يثير الجدل في طرابلس بسبب إطلالته الغريبة - شاهد

الوكيل الإخباري- أثار الفنان التونسي مروان الجبالي، المعروف باسم "نوردو"، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في حفل أقامه بالعاصمة الليبية طرابلس مرتدياً سترة واقية من الرصاص.



وانتقدت صفحات ليبية هذا الظهور، معتبرة أنه قد يعطي انطباعاً سلبياً عن الوضع الأمني في البلاد.

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وجاء ذلك عقب اشتباكات محدودة وقعت بين جهات أمنية قرب موقع الحفل في منطقة حي الأندلس بطرابلس.