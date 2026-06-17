الأربعاء 2026-06-17 12:30 م

فنان شهير غادر الحياة بعد حادث مأساوي

refg
محمد مرزبان
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان المصري محمد مرزبان، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصاباته البالغة إثر حادث سير أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مصر – الإسماعيلية.

اضافة اعلان


ونُقل الراحل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية، لكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 67 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.


وكان مرزبان قد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة كاملة إثر إصابات متعددة، بينها اشتباه بكسور ونزيف داخلي، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وبدأ الراحل مسيرته الفنية في منتصف التسعينيات، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها: "كشف المستور"، و"البلياتشو"، و"أين قلبي"، و"كلبش".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهلال الأحمر الأردني

خاص بالوكيل الهلال الاحمر الاردني: لا صحة لادعاءات احتجاز مرضى غزة.. وأي خروج يتم وفق إجراءات منظمة

كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة بدأت إطلاع الدول الحليفة المشاركة في قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا على مضمون التفاهم الجاري مع إيران. وبحسب المصدر، فإن التفاصيل الفني

عربي ودولي بلومبيرغ: الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات النفط الإيراني فور التوقيع

ولي العهد للنشامى: تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص

أخبار محلية ولي العهد للنشامى: تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص

حازم الرحاحلة

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما لـ"الضمان الاجتماعي"

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية

كأس العالم مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية

مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية

عربي ودولي عون يبحث مع قائد القوات الدولية أوضاع جنوب لبنان

refg

فن ومشاهير فنان شهير غادر الحياة بعد حادث مأساوي



 
 






الأكثر مشاهدة

 