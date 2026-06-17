فنان شهير غادر الحياة بعد حادث مأساوي

الوكيل الإخباري- توفي الفنان المصري محمد مرزبان، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصاباته البالغة إثر حادث سير أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مصر – الإسماعيلية.

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ونُقل الراحل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية، لكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 67 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.



وكان مرزبان قد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة كاملة إثر إصابات متعددة، بينها اشتباه بكسور ونزيف داخلي، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.