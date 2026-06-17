فنان شهير غادر الحياة بعد حادث مأساوي

ونُقل الراحل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية، لكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 67 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.
وكان مرزبان قد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة كاملة إثر إصابات متعددة، بينها اشتباه بكسور ونزيف داخلي، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبدأ الراحل مسيرته الفنية في منتصف التسعينيات، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها: "كشف المستور"، و"البلياتشو"، و"أين قلبي"، و"كلبش".
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