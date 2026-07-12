فنان عربي يعاني من أزمة صحية و يطلب المساندة

وأوضح أنه اضطر إلى مغادرة المستشفى بسبب عدم قدرته على تحمل نفقات العلاج، مناشداً الفنانين، بينهم محمد رمضان وياسر جلال، دعمه لاستكمال علاجه والعودة إلى العمل.
ويُعد بدوي فهمي من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية، وشارك في أعمال بارزة، منها: "راجل وست ستات"، "مع سبق الإصرار"، "العراف"، "الفتوة" و "قوت القلوب".
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