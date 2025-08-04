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فنان كويتي يتعرض لجلطة على المسرح - فيديو

بيثيثبيث
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   ظهر الفنان الكويتي خالد المظفر على المسرح مؤخرًا ليطمئن جمهوره بعد وعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، إثر تعرضه لـجلطة دماغية خلال عرض مسرحيته "ملك المسرح".

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وظهر المظفر في الفيديو الذي نشره على حسابه في إنستغرام، ويداه ملفوفتان بالضمادات الطبية، حيث شكر الجمهور على دعمه ومحبة المتابعين في الكويت والرياض وسائر دول الخليج، قائلاً:
"شكراً من القلب... الله لا يحرمني محبتكم ودعواتكم الصادقة".


رغم شائعات تأثره بالنطق والحركة، أكد المظفر بكلمته على المسرح أنه بصحة جيدة وتمكن من التحدث بطلاقة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

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