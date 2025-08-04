فنان كويتي يتعرض لجلطة على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري- ظهر الفنان الكويتي خالد المظفر على المسرح مؤخرًا ليطمئن جمهوره بعد وعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، إثر تعرضه لـجلطة دماغية خلال عرض مسرحيته "ملك المسرح".

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وظهر المظفر في الفيديو الذي نشره على حسابه في إنستغرام، ويداه ملفوفتان بالضمادات الطبية، حيث شكر الجمهور على دعمه ومحبة المتابعين في الكويت والرياض وسائر دول الخليج، قائلاً:

"شكراً من القلب... الله لا يحرمني محبتكم ودعواتكم الصادقة".



رغم شائعات تأثره بالنطق والحركة، أكد المظفر بكلمته على المسرح أنه بصحة جيدة وتمكن من التحدث بطلاقة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.

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