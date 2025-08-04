فنان كويتي يتعرض لجلطة على المسرح - فيديو

وظهر المظفر في الفيديو الذي نشره على حسابه في إنستغرام، ويداه ملفوفتان بالضمادات الطبية، حيث شكر الجمهور على دعمه ومحبة المتابعين في الكويت والرياض وسائر دول الخليج، قائلاً:
"شكراً من القلب... الله لا يحرمني محبتكم ودعواتكم الصادقة".
رغم شائعات تأثره بالنطق والحركة، أكد المظفر بكلمته على المسرح أنه بصحة جيدة وتمكن من التحدث بطلاقة، ما طمأن جمهوره ومحبيه.
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