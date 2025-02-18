فيلم الدشاش يتصدر قائمة شباك تذاكر السينما

يشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنانون: محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
قصة فيلم «الدشاش»
تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدًا، يواجه مواقف في حياته تتسبب في تحوله تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات.
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