فيلم الدشاش يتصدر قائمة شباك تذاكر السينما

الوكيل الإخباري- تصدر فيلم الدشاش، بطولة النجم محمد سعد، قائمة شباك تذاكر السينما، أول أمس الأحد، وجنى قرابة 405 آلاف جنيه، ليقفز فيلم الدشاش بإجمالي إيراداته إلى 69.5 مليون جنيه.

اضافة اعلان

صناع فيلم «الدشاش»



يشارك في بطولة فيلم «الدشاش» الفنانون: محمد سعد، وزينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، ومريم الجندي، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.



قصة فيلم «الدشاش»



تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي حول شخص خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدًا، يواجه مواقف في حياته تتسبب في تحوله تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى للعديد من الصعوبات.