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في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو

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الفنان الشامي
 
الأربعاء، 04-06-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   احتفل الفنان الشامي بعيد ميلاده مساء أمس الثلاثاء في بيروت بأجواء فخمة ومميزة. 

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وانتشرت فيديوهات للشامي برفقة عدد من الفنانين الذين حضروا للمشاركة في هذه المناسبة، من بينهم الأخرس، ماريلين نعمان، هبة نور وغيرهم.

وغنى الشامي مع الأخرس وماريلين نعمان.

 

 

لبنان 24 

 

 
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