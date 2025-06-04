في أجواء فاخرة.. الشامي يحتفل بعيد ميلاده في بيروت - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان الشامي بعيد ميلاده مساء أمس الثلاثاء في بيروت بأجواء فخمة ومميزة.

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وانتشرت فيديوهات للشامي برفقة عدد من الفنانين الذين حضروا للمشاركة في هذه المناسبة، من بينهم الأخرس، ماريلين نعمان، هبة نور وغيرهم.



وغنى الشامي مع الأخرس وماريلين نعمان.

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