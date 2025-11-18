في لحظة واحدة.. انتحار أشهر توأمتين في ألمانيا

الوكيل الإخباري- توفيت التوأمتان الألمانيتان أليس وإيلين كيسلر، اللتان اشتهرتا في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر 89 عامًا، بعد أن قررتا إنهاء حياتهما بمساعدة الغير وفق ما أعلنت الجمعية الألمانية للموت الإنساني.

وعاشت الشقيقتان في منزل واحد قرب ميونيخ، ولم تفترقا في حياتهما أو على المسرح. بدأت مسيرتهما الفنية في باريس قبل بلوغهما العشرين، بعد أن اكتشفهما مدير مسرح ليدو عام 1955، لتنطلقا بعدها في مسيرة عالمية استمرت حتى العقد الثامن من عمرهما.



وظلّت التوأمتان غير متزوجتين طوال حياتهما، وطلبتا في وصيتهما أن يُدفن رمادهما في جرة واحدة.