في لحظة واحدة.. انتحار أشهر توأمتين في ألمانيا

وعاشت الشقيقتان في منزل واحد قرب ميونيخ، ولم تفترقا في حياتهما أو على المسرح. بدأت مسيرتهما الفنية في باريس قبل بلوغهما العشرين، بعد أن اكتشفهما مدير مسرح ليدو عام 1955، لتنطلقا بعدها في مسيرة عالمية استمرت حتى العقد الثامن من عمرهما.
وظلّت التوأمتان غير متزوجتين طوال حياتهما، وطلبتا في وصيتهما أن يُدفن رمادهما في جرة واحدة.
