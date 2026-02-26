قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

12:46 م

الوكيل الإخباري- مع انتصاف الشهر الكريم، تنطلق مجموعة جديدة من مسلسلات رمضان 2026، التي يبدأ عرضها في النصف الثاني من الموسم، لتحل محل عدد من الأعمال المكوّنة من 15 حلقة فقط، في ظل اتجاه واضح نحو الدراما القصيرة هذا العام.





وشهد الموسم مشاركة نحو 14 عملاً من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُعرض حصريًا عبر شاشاتها ومنصة Watch It، إلى جانب أعمال أخرى على شبكة MBC مصر.



أبرز مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

مسلسل "أب ولكن" – بطولة محمد فراج



عمل اجتماعي يناقش أزمة أب يواجه صراعات قانونية ونفسية معقدة، في ظل تشابك قضايا مثل قانون الرؤية، ويُعرض على قنوات المتحدة ومنصة Watch It.



مسلسل "المتر سمير" – بطولة كريم محمود عبدالعزيز



دراما اجتماعية كوميدية تدور حول مواقف طريفة يواجهها محامٍ في حياته العملية، ويُعرض على MBC مصر.



مسلسل "عرض وطلب" – بطولة سلمى أبو ضيف



دراما شعبية تستعرض أزمات اجتماعية متشابكة، حيث تخوض البطلة صراعًا من أجل إنقاذ أسرتها، ويُعرض على قنوات المتحدة.



مسلسل "حكاية نرجس" – بطولة ريهام عبدالغفور



دراما نفسية اجتماعية مستوحاة من أحداث حقيقية، تتناول قصة سيدة تواجه ضغوطًا قاسية بسبب تأخر الإنجاب، ويُعرض عبر شاشات المتحدة.



مسلسل "نون النسوة" – بطولة مي كساب



عمل اجتماعي إنساني يناقش تأثير السوشال ميديا على المجتمع، ويُعرض على MBC مصر.



مسلسل "بابا وماما جيران" – بطولة أحمد داوود



مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول زوجين منفصلين يصبحان جارين، ما يخلق مواقف يومية طريفة، ويُعرض على MBC مصر.



مسلسل "فرصة أخيرة" – بطولة طارق لطفي



دراما اجتماعية تشويقية عن قاضٍ نزيه يواجه اختبارًا مصيريًا، ويُعرض عبر شاشات المتحدة.



مسلسل "النص التاني" – بطولة أحمد أمين



عمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال"، تدور أحداثه حول عميل مزدوج خلال فترة تاريخية حساسة، ويُعرض على قنوات المتحدة.



مسلسل "بيبو" – بطولة كزبرة



دراما اجتماعية كوميدية عن شاب يسعى لتغيير واقعه بعد سلسلة أزمات عائلية، ويُعرض عبر قنوات المتحدة.



مسلسل "اللون الأزرق" – بطولة جومانا مراد



عمل درامي نفسي يتناول قصة امرأة تطاردها أسرار من الماضي، ويُعرض على شاشات المتحدة.



ويؤكد هذا الزخم الدرامي أن النصف الثاني من رمضان 2026 لا يقل سخونة عن بدايته، مع تنوع واضح بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتشويق النفسي، بما يلبي مختلف أذواق المشاهدين.





