قرار بمنع عرض مسلسل رمضاني.. إليكم السبب

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر إيقاف مسلسل "روح OFF" بشكل نهائي، ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2026.

وأشارت النقابة، في بيان رسمي، إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أن تلك التنبيهات قوبلت بالتجاهل، ما استدعى اتخاذ قرار حاسم حفاظًا على هيبة المهنة وحقوق أعضائها.

وأوضح البيان أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمعه بالبلوغر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتحايل على القوانين أو تجاوز الضوابط المعمول بها، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها يمثلان أولوية قصوى، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالقواعد المنظمة سيواجه إجراءات رادعة.

وأكدت النقابة في بيانها أن قرار إيقاف مسلسل "روح أوف" نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الوسط الفني.

