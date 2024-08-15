قرار جديد بخصوص هيفاء وهبي.. هل نجحت في إنهاء أزمتها في مصر؟

الوكيل الإخباري- في تطور إيجابي نحو حل أزمة الفنانة هيفاء وهبي، بعد منعها رسمياً من الغناء والتمثيل في مصر لمخالفتها بنود الاتفاق مع أحد المنتجين السينمائيين ومنظم حفلات، أعلنت نقابة المهن التمثيلية رفع إيقاف النجمة اللبنانية، بينما لا تزال نقابة المهن الموسيقية تواصل إجراءاتها في التحقيق في الشكوى المقدمة.



تفاصيل رفع إيقاف هيفاء وهبي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً خاطبت فيه نقابة المهن الموسيقية لإخطارها برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية، بعد تصالحها مع شركة "الريماس للإنتاج الفني" والتنازل ودياً عن الشكوى التي قدمتها الشركة ضد وهبي.



وجاء في بيان نقابة الممثلين المصرية أنه "بشأن الخطاب السابق حول عدم منح الفنانة هيفاء وهبي أي تصاريح لحين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة (الريماس للإنتاج الفني)، نود الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة مفاده أنه قد تم التصالح بينهم، والتنازل ودياً عن الشكوى المقدمة ضد الفنانة، لذا تم حفظ موضوع الشكوى ورفع الإيقاف من جانب النقابة".



كيف تم الصلح؟

كشفت شركة "الريماس" للإنتاج الفني، في بيان لها، تفاصيل انتهاء أزمتها مع هيفاء وهبي، موضحة أنه "كان هناك خلاف بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين الشركة ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك. وبناءً عليه، تم التقدم مؤخراً بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وقد جرى التواصل بينها وبين المنتج إسحق إبراهيم، رئيس الشركة، وتم توضيح الأمر بينهما".



وأضافت أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء الأربعاء. وأكد إسحق إبراهيم أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي، إذ تجمعهما علاقة مودة واحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاون فني خلال الفترة المقبلة.