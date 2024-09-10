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قريبا..عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي

ربؤ
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   يحيي عبدالمجيد عبدالله حفلاً غنائياً بالاتحاد أرينا أبوظبي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.اضافة اعلان


 ونشرت صفحة الاتحاد أرينا إعلان الحفل عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقته بتعليق "أبوظبي، هل أنتم على استعداد لليلة ساحرة؟".

وجاء في المنشور "بعد النجاح الباهر الذي حقّقه في سنة 2023، يعود الفنان عبد المجيد عبدلله ليشعل مسرح اتحاد أرينا لليلة واحدة فقط لا تفوّتوا فرصة حضور الحفل الاستثنائي". 
وأعلنت الصفحة أن موعد بيع التذاكر سيبدأ في 13 سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يغني عبد الله نخبة من أشهر أغانيه في الحفل الذي ستحتضنه جزيرة ياس. 
 
gnews

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