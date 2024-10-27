قصي خولي يخوض تجربة جديدة في "من سيربح المليون"

الوكيل الإخباري- "طرح "تلفزيون دبي" الإعلان الترويجي الخاص ببرنامج المسابقات "من سيربح المليون"، الذي يعود بعد غياب 7 سنوات، بتقديم النجم قصي خولي.

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ونشر خولي إعلان البرنامج معلقًا: "المليون حلم. شاشة دبي تقدّم لك الفرصة لتحقق حلمك. هنا في أرض الأحلام، دبي".

وكان خولي قد روج للبرنامج منذ فترة من خلال عدة منشورات عبر حساباته على منصات التواصل، ووصفه وقتها بأنه تجربة مختلفة. واشتهر "من سيربح المليون" من خلال تقديم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي بين عامي 2000 و2007، وبين عامي 2010 و2015 على شاشة MBC، قبل أن تستحوذ شاشة OSN على حقوق العرض حتى عام 2017.



وفي سياق متصل، يخوض خولي هذا الموسم تجربته الأولى في الدراما التركية المعربة، عبر مشاركته إلى جانب مواطنته النجمة ديمة قندلفت، في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "يوم كتابة قدري" أو "لعبة القدر". ويشارك خولي أيضًا في بطولة مسلسل من نوع "رومانسي ولايت كوميدي" في رمضان المقبل، إلى جانب الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور."