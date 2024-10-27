قصي خولي يخوض تجربة جديدة في "من سيربح المليون"

ونشر خولي إعلان البرنامج معلقًا: "المليون حلم. شاشة دبي تقدّم لك الفرصة لتحقق حلمك. هنا في أرض الأحلام، دبي".
وفي سياق متصل، يخوض خولي هذا الموسم تجربته الأولى في الدراما التركية المعربة، عبر مشاركته إلى جانب مواطنته النجمة ديمة قندلفت، في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "يوم كتابة قدري" أو "لعبة القدر". ويشارك خولي أيضًا في بطولة مسلسل من نوع "رومانسي ولايت كوميدي" في رمضان المقبل، إلى جانب الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور."
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