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قضية شجون الهاجري تتفاعل.. ومحاميها يحذر!!

فلفل
شجون الهاجري
 
الأحد، 22-06-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-  حذّر محامي الفنانة الكويتية شجون الهاجري مستخدمي مواقع التواصل من تداول أي صور أو محتوى مرتبط بموكلته، عقب إعلان وزارة الداخلية الكويتية توقيفها بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.

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وقال المحامي جراح مبارك ، إن التحذير يشمل الصورة المتداولة التي ظهرت فيها شجون مكبّلة اليدين إلى جانب المضبوطات، بالإضافة إلى أي أخبار أو منشورات تتعلق بالقضية، مؤكداً أن تداول مثل هذا المحتوى قد يعرّض ناشريه للمساءلة القانونية.


وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت بيانًا مساء يوم الجمعة مرفقًا بصورة للفنانة، أعلنت فيه ضبطها خلال حملة نفّذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد العثور على مواد مخدرة بحوزتها.

 

لبنان 24

 
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