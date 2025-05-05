كارول سماحة تستعد لتلقي عزاء زوجها في لبنان

وأوضحت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على "إكس" أن العزاء سيُقام يوم الخميس 9 أيار 2025، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساءً، في قاعة Polyvalent داخل فندق رويال – ضبية.
ويأتي ذلك بعد مرور يومين فقط على وفاته التي وقعت فجر السبت، بعد معاناة طويلة مع مرض الكلى.
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