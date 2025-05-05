كارول سماحة تستعد لتلقي عزاء زوجها في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن موعد تقبّل التعازي بزوجها الراحل، المنتج والإعلامي الدكتور وليد مصطفى، في لبنان، بعد أيام من وداعه في القاهرة.



وأوضحت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على "إكس" أن العزاء سيُقام يوم الخميس 9 أيار 2025، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساءً، في قاعة Polyvalent داخل فندق رويال – ضبية.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت الفنانة قد استقبلت التعازي سابقاً في القاهرة، عقب تشييع جثمان زوجها إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأهل الفن.



الجدير بالذكر أن كارول سماحة، تستقبل العزاء رسمياً في زوجها الراحل وليد مصطفى مساء اليوم الاثنين، وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرةً.

ويأتي ذلك بعد مرور يومين فقط على وفاته التي وقعت فجر السبت، بعد معاناة طويلة مع مرض الكلى.