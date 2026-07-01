كاميرا مراقبة تشعل خلافًا.. اسم تامر حسني يتصدر

وبحسب الروايات، اندلعت مشادة بين بوسيل وأحد الجيران بعد توجيه كاميرا مراقبة نحو منطقة قريبة من حمام السباحة الخاص بمحل إقامتها، ما دفع تامر حسني للتدخل اعتراضًا على ذلك.
وتضيف الأنباء أن الموقف تطور إلى تحطيم كاميرا المراقبة وجهاز التسجيل، مع حذف المقاطع المصوّرة، قبل أن تتدخل إدارة المجمع السكني لاحتواء الخلاف، والذي انتهى باعتذار الجار وعودة الهدوء بين الأطراف.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من تامر حسني أو بسمة بوسيل بشأن صحة هذه الأنباء المتداولة.
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