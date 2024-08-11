كريم عبد العزيز يختتم عروض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين

الوكيل الإخباري- يختتم كريم عبد العزيز عروض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين الجديدة، والتي عاد بها إلى المسرح بعد غيابه عن المسرح منذ "حكيم عيون" في 2001.



وتشارك في بطولة المسرحية نيللي كريم، إلى جانب مصطفى خاطر، وسامي مغاوري، وويزو، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، تأليف وإخراج أحمد الجندي.



و "السندباد" عن عمر أبو الهول الذي يعثر صدفة داخل مقبرة فرعونية على قلادة سحرية تعيده إلى عصر السندباد المليء بالمغامرات.