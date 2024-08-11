كريم عبد العزيز يختتم عروض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين

وتشارك في بطولة المسرحية نيللي كريم، إلى جانب مصطفى خاطر، وسامي مغاوري، وويزو، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، تأليف وإخراج أحمد الجندي.
و "السندباد" عن عمر أبو الهول الذي يعثر صدفة داخل مقبرة فرعونية على قلادة سحرية تعيده إلى عصر السندباد المليء بالمغامرات.
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