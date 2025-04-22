كريم فهمي: أنا وياسمين نعاني من ADHD.. وشخصيتها استثنائية

👫 تحدّث عن شراكته مع ياسمين عبدالعزيز واصفًا إياها بـ"الصديقة المقربة"، مشيرًا إلى أنها نقطة تحوّل في مسيرته الفنية، ووصفها بأنها "طفلة بشخصية قوية".
❤️ أكد أن المشاهد الرومانسية في العمل كانت محسوبة وفعالة في جذب الجمهور، وأن نهاية المسلسل كانت سعيدة كما خُطط لها من البداية.
🧠 كشف كريم عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وأن ياسمين عبدالعزيز تعاني من نفس الحالة، مما أضفى طابعًا خاصًا على تواصلهما داخل وخارج التصوير.
💍 وعن حياته الخاصة، أثنى على دعم زوجته دانيا، مشيرًا إلى أن 90% من نجاحه يعود لها، نافياً تمامًا شائعات خيانته لها.
📺 يُذكر أن مسلسل وتقابل حبيب ضم نخبة من النجوم أبرزهم: نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، وأُخرج بواسطة محمد الخبيري.
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