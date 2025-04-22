كريم فهمي: أنا وياسمين نعاني من ADHD.. وشخصيتها استثنائية

الوكيل الإخباري- عبّر الفنان كريم فهمي عن سعادته بنجاحه في موسم رمضان من خلال مسلسل وتقابل حبيب، مؤكدًا أن القلق من خوض عمل مكوّن من 30 حلقة تبدّد بثقته بالمؤلف عمرو محمود ياسين وفريق العمل.

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👫 تحدّث عن شراكته مع ياسمين عبدالعزيز واصفًا إياها بـ"الصديقة المقربة"، مشيرًا إلى أنها نقطة تحوّل في مسيرته الفنية، ووصفها بأنها "طفلة بشخصية قوية".



❤️ أكد أن المشاهد الرومانسية في العمل كانت محسوبة وفعالة في جذب الجمهور، وأن نهاية المسلسل كانت سعيدة كما خُطط لها من البداية.



🧠 كشف كريم عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وأن ياسمين عبدالعزيز تعاني من نفس الحالة، مما أضفى طابعًا خاصًا على تواصلهما داخل وخارج التصوير.



💍 وعن حياته الخاصة، أثنى على دعم زوجته دانيا، مشيرًا إلى أن 90% من نجاحه يعود لها، نافياً تمامًا شائعات خيانته لها.



📺 يُذكر أن مسلسل وتقابل حبيب ضم نخبة من النجوم أبرزهم: نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، وأُخرج بواسطة محمد الخبيري.