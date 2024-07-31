كنت قريبة من الموت..عايدة رياض تعلن عن شفائها من هذا المرض

ووصفت عايدة تساقط شعرها بسبب جلسات العلاج الكيماوي بـ"أصعب لحظة في حياتها"، مضيفةً: "كنت قريبة من الموت، بس الحمد لله ربنا شفاني".
والجدير بالذكر أن هناك أمراضًا غير السرطان تسبب علاجاتها تسبب تساقط الشعر.
أمراض تسبب علاجاتها تساقط الشعر
1- حب الشباب
تؤثر أدوية حب الشباب المشتقة من فيتامين أ سلبًا على فروة الرأس، حيث تزيد من خطر التعرض لتساقط الشعر، الذي قد يتطور إلى مرحلة الصلع، عند استخدامها بجرعات عالية.
2- الصرع
لا خلاف على فعالية الأدوية المضادة للتشنجات في الحد من نوبات الصرع، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، مثل تساقط الشعر وألم البطن والدوخة ومشاكل الرؤية.
3- الاكتئاب
تساقط الشعر الكربي من الآثار الجانبية المحتملة لمضادات الاكتئاب، وهو نوع تساقط الشعر، يرتبط بالشعور بالتوتر والقلق بشكل مستمر.
4- ضيق الشريان التاجي
توفر أدوية السيولة حماية كبيرة للدعامة -التي يتم تركيبها لبعض حالات ضيق الشريان التاجي- ضد الإصابة بالجلطات، لأنها تساهم في الحفاظ على ميوعة الدم، لكنها قد تسبب تساقط الشعر.
5- ارتفاع ضغط الدم
قد تسبب بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم تساقط الشعر، مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومدرات البول.
6- ارتفاع الكوليسترول
يجب تناول أدوية خفض الكوليسترول في ضوء مجموعة من الضوابط، لتقليل خطر التعرض لآثار الجانبية المزعجة، مثل تساقط الشعر.
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