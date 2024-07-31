كنت قريبة من الموت..عايدة رياض تعلن عن شفائها من هذا المرض

08:37 م

الوكيل الاخباري- أعلنت الفنانة عايدة رياض ، عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، مشيرةً إلى أنها أخفت مرضها لمدة 3 سنوات.



ووصفت عايدة تساقط شعرها بسبب جلسات العلاج الكيماوي بـ"أصعب لحظة في حياتها"، مضيفةً: "كنت قريبة من الموت، بس الحمد لله ربنا شفاني".



والجدير بالذكر أن هناك أمراضًا غير السرطان تسبب علاجاتها تسبب تساقط الشعر.



أمراض تسبب علاجاتها تساقط الشعر

1- حب الشباب

تؤثر أدوية حب الشباب المشتقة من فيتامين أ سلبًا على فروة الرأس، حيث تزيد من خطر التعرض لتساقط الشعر، الذي قد يتطور إلى مرحلة الصلع، عند استخدامها بجرعات عالية.



2- الصرع

لا خلاف على فعالية الأدوية المضادة للتشنجات في الحد من نوبات الصرع، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، مثل تساقط الشعر وألم البطن والدوخة ومشاكل الرؤية.



3- الاكتئاب

تساقط الشعر الكربي من الآثار الجانبية المحتملة لمضادات الاكتئاب، وهو نوع تساقط الشعر، يرتبط بالشعور بالتوتر والقلق بشكل مستمر.



4- ضيق الشريان التاجي

توفر أدوية السيولة حماية كبيرة للدعامة -التي يتم تركيبها لبعض حالات ضيق الشريان التاجي- ضد الإصابة بالجلطات، لأنها تساهم في الحفاظ على ميوعة الدم، لكنها قد تسبب تساقط الشعر.



5- ارتفاع ضغط الدم

قد تسبب بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم تساقط الشعر، مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومدرات البول.



6- ارتفاع الكوليسترول

يجب تناول أدوية خفض الكوليسترول في ضوء مجموعة من الضوابط، لتقليل خطر التعرض لآثار الجانبية المزعجة، مثل تساقط الشعر.



