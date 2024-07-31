 
الأربعاء 2024-07-31 11:02 م
 
 

كنت قريبة من الموت..عايدة رياض تعلن عن شفائها من هذا المرض

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض
الأربعاء، 31-07-2024 08:37 م




 

الوكيل الاخباري- أعلنت الفنانة عايدة رياض ، عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، مشيرةً إلى أنها أخفت مرضها لمدة 3 سنوات.

ووصفت عايدة تساقط شعرها بسبب جلسات العلاج الكيماوي بـ"أصعب لحظة في حياتها"، مضيفةً: "كنت قريبة من الموت، بس الحمد لله ربنا شفاني".

والجدير بالذكر أن هناك أمراضًا غير السرطان تسبب علاجاتها تسبب تساقط الشعر.

أمراض تسبب علاجاتها تساقط الشعر
1- حب الشباب
تؤثر أدوية حب الشباب المشتقة من فيتامين أ سلبًا على فروة الرأس، حيث تزيد من خطر التعرض لتساقط الشعر، الذي قد يتطور إلى مرحلة الصلع، عند استخدامها بجرعات عالية.

2- الصرع
لا خلاف على فعالية الأدوية المضادة للتشنجات في الحد من نوبات الصرع، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، مثل تساقط الشعر وألم البطن والدوخة ومشاكل الرؤية.

3- الاكتئاب
تساقط الشعر الكربي من الآثار الجانبية المحتملة لمضادات الاكتئاب، وهو نوع تساقط الشعر، يرتبط بالشعور بالتوتر والقلق بشكل مستمر.

4- ضيق الشريان التاجي
توفر أدوية السيولة حماية كبيرة للدعامة -التي يتم تركيبها لبعض حالات ضيق الشريان التاجي- ضد الإصابة بالجلطات، لأنها تساهم في الحفاظ على ميوعة الدم، لكنها قد تسبب تساقط الشعر.

5- ارتفاع ضغط الدم
قد تسبب بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم تساقط الشعر، مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومدرات البول.

6- ارتفاع الكوليسترول
يجب تناول أدوية خفض الكوليسترول في ضوء مجموعة من الضوابط، لتقليل خطر التعرض لآثار الجانبية المزعجة، مثل تساقط الشعر.

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

من موقع الاستهداف

عربي ودولي وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة الصهيونية على بيروت

ضبط استغلال غير مشروع للمياه

أخبار محلية ضبط اعتداءات على مصادر للمياه في الرمثا

جانب من الحفل

أخبار محلية أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي

صواريخ إيرانية

فلسطين نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة





 


 



الأكثر مشاهدة