كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟

تيم حسن
مسلسل "مولانا"
 
الإثنين، 09-03-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على كواليس مسلسل "مولانا" بعد إعلان وفاة مصمم المعارك اللبناني محمد علي، متأثرًا بإصابته جراء الأوضاع الإقليمية المضطربة، في وقت يستمر فيه تصوير العمل تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي.اضافة اعلان


ونعى النجم السوري تيم حسن زميله بكلمات مؤثرة، مشيدًا باحترافيته وأخلاقه، فيما استذكر فريق العمل دوره البارز في تنفيذ مشاهد الأكشن التي ساهمت في نجاح المسلسل وعدد من الأعمال الدرامية العربية.

وكتب حسن عبر خاصية "ستوري" على حسابه في Instagram، ناشرًا صورة للراحل ومعبّرًا عن حزنه:
"رحمك الله يا محمد برحمته الواسعة وأسكنك الجنة.. تعازي لأسرتك وفريقك.. البقاء لله".

كما أشاد بعمله واحترافيته قائلًا:
"محمد علي، مصمم المعارك في مسلسل مولانا ومسلسلات عدة، كان مثالًا عاليًا للاحتراف والاحترام وطيبة القلب.. رحمه الله".
 
 


