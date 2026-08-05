لأول مرة.. سامو زين يكشف أن شريكة حياته مصرية ومن الوسط الفني

وأوضح سامو، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه يعتبر مصر وطنه الحقيقي بعد حصوله على الجنسية المصرية، معربًا عن اعتزازه بالشعب المصري.
كما علّق مازحًا على الجدل الذي أثير أخيرًا حول استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن زيجته المقبلة ستكون "حقيقية"، كما أعلن موافقته على الظهور في الموسم الجديد من برنامج "العرّافة" خلال رمضان المقبل.
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