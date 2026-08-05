لأول مرة.. سامو زين يكشف أن شريكة حياته مصرية ومن الوسط الفني

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان السوري سامو زين جمهوره بإعلانه دخوله رسميًا في علاقة عاطفية، مؤكداً أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، نافياً أن تكون والدة ابنه، من دون الكشف عن هويتها أو موعد زواجهما.

اضافة اعلان



وأوضح سامو، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه يعتبر مصر وطنه الحقيقي بعد حصوله على الجنسية المصرية، معربًا عن اعتزازه بالشعب المصري.