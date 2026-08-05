الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

لأول مرة.. سامو زين يكشف أن شريكة حياته مصرية ومن الوسط الفني

يثسب
سامو زين
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأ الفنان السوري سامو زين جمهوره بإعلانه دخوله رسميًا في علاقة عاطفية، مؤكداً أن شريكة حياته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، نافياً أن تكون والدة ابنه، من دون الكشف عن هويتها أو موعد زواجهما.

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وأوضح سامو، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه يعتبر مصر وطنه الحقيقي بعد حصوله على الجنسية المصرية، معربًا عن اعتزازه بالشعب المصري.


كما علّق مازحًا على الجدل الذي أثير أخيرًا حول استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن زيجته المقبلة ستكون "حقيقية"، كما أعلن موافقته على الظهور في الموسم الجديد من برنامج "العرّافة" خلال رمضان المقبل.

 
 


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