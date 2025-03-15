 
السبت 2025-03-15 04:04 م
 




            

        








    

        

        

            لأول مرة.. عمرو دياب يكشف مسلسله المفضل في رمضان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    عمرو دياب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        03:46 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  نادراً ما يعلن النجم المصري عمرو دياب عن إعجابه بأعمال فنية أو درامية، لكنه في هذا الموسم الرمضاني كشف عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه من العرض.
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وتفاعل الهضبة مع المسلسل عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، حيث أعاد نشر منشور الفنان هشام ماجد الذي أعلن من خلاله ختام الموسم الثاني مرفقاً بإيموجي تصفيق، واختار أغنيته "واخدين راحتهم" من ألبومه الأخير كخلفية للمشاركة، تعبيرًا عن إعجابه بالعمل.

بدوره، رد هشام ماجد بإعادة نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلاً "بنحبك يا هضبة".
 
 أتى ذلك، بعدما أعلن نجم المسلسل عبر حسابه على "إنستغرام" عن انتهاء عرض الموسم الثاني من "أشغال شقة جدًا" بنشر صورة مع أبطال العمل وكتب "المسلسل خلص، يا رب تبقوا مبسوطين"، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة.

وتناول الموسم الثاني من "أشغال شقة جدًا" قصة الزوجين هشام ماجد، الذي يجسد دور طبيب شرعي، وأسماء جلال التي تلعب دور ممثلة في مزيج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

وحظي المسلسل بشعبية كبيرة منذ موسمه الأول في رمضان الماضي، وهو من إخراج خالد دياب.

 
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                            لأول مرة.. عمرو دياب يكشف مسلسله المفضل في رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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