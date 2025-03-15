لأول مرة.. عمرو دياب يكشف مسلسله المفضل في رمضان

بدوره، رد هشام ماجد بإعادة نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلاً "بنحبك يا هضبة".
وتناول الموسم الثاني من "أشغال شقة جدًا" قصة الزوجين هشام ماجد، الذي يجسد دور طبيب شرعي، وأسماء جلال التي تلعب دور ممثلة في مزيج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.
وحظي المسلسل بشعبية كبيرة منذ موسمه الأول في رمضان الماضي، وهو من إخراج خالد دياب.
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